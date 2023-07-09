Пожар на АЗС, расположенной на Броварском проспекте, удалось ликвидировать.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По информации КГГА, огонь бушевал на площади 1500 кв, к тушению привлекали 30 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Из-за ЧП пострадали люди: медики госпитализировали троих пострадавших мужчин. Самому молодому из пострадавших 17 лет.

Телеграм-каналы выяснили, что на АЗС сгорело по меньшей мере пять автомобилей. Однако позже Кличко уточнил, что пожар возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку и полностью уничтожил здание, наземное оборудование АЗС и восемь легковых автомобилей.

В сети появились видео момента въезда автомобиля в автоколонку, из-за чего и начался пожар.

Между тем из-за пожара на АЗС перекрыто движение на Броварском проспекте от улицы Братиславской до улицы Строителей.

Об этом патрульная полиция Киева предупреждает водителей. Полиция призвала планировать свои маршруты с учетом перекрытия магистралей.

Как писала "Страна", причиной пожара в Киеве стало ЧП на заправке KLO: в колонку с горючим въехал автомобиль. Это был кабриолет.

Вчера мы рассказывали, что в Броварах Киевской области молния попала в частный жилой дом, расположенный по улице Пластунской. В результате удара молнии произошел пожар. К счастью, ни вследствие удара молнии, ни в огне никто не пострадал. Пожар быстро удалось ликвидировать.