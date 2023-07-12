Ночью 12 июля Киев пережил очередную атаку беспилотников.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По предварительной информации, были использованы дроны типа "Шахед". Это уже вторая подряд ночная атака на столицу.

Воздушная тревога продолжалась более двух часов. Все цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами ПВО. Информации о пострадавших или разрушении в данный момент не поступало.

Данные оперативного сведения обновляются и уточняются.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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