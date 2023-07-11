Последствия сегодняшней ночной атаки "шахедами" в Киевской области легко оценить на фото корреспондента "Страны".

На фото можно видеть обугленные обломки летательного аппарата, упавшего на пустыре. Местная жительница показывает фрагмент боевой части, которая залетела ей во двор.

В одном из домовых хозяйств разрушена деревянная постройка. Куски сбитого беспилотника упали на тротуар и проезжую часть, повредив забор.

В другом частном доме повредило фасад, пробило покрытие на крыше и провалило потолок комнаты. На ещё одном придомовом участке взрывом повредило ворота.

Как мы сообщали, всего после российских обстрелов прошлой ночью в Киевской области пострадали 12 частных домов.

После этого стало известно, что в ночь на 11 июля Украину атаковали ударными беспилотниками. ВСУ удалось уничтожить 26 "Шахедов" из 28. Кроме этого в небе над нашей территорией был сбит разведывательный беспилотник типа "Zala", уничтожен вражеский вертолёт, три ударных летательных аппарата типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

По предварительным оценкам, РФ выпустила иранские "Шахеды" с южного направления, вероятнее всего, из Краснодарского края. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами столичной ПВО.