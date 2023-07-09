В России производят дроны по лицензии Израиля.

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью "Зеркалу недели".

По словам дипломата, производство беспилотников было налажено в Екатеринбурге с 2010 года на "Уральском заводе гражданской авиации". В то же время посол заявил, что не может ответить на вопрос, отменит ли Израиль действие соглашения о беспилотниках в ближайшем будущем.

"К сожалению, не владею информацией. Действительно, было соглашение. Единственное, пожалуй, в оборонной сфере между Россией и Израилем. Но что сейчас происходит в этой сфере, честно говоря, не знаю", - сказал Бродский, отвечая на вопрос о военном сотрудничестве между Израилем и РФ.

Напомним, недавно посольство Украины в Израиле обвинило правительство ближневосточной страны в том, что оно "выбрало путь тесного сотрудничества с Россией". Дипломатическое ведомство указало, какую позицию надо занять Тель-Авиву.

Поводом для обвинений стал отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поставлять Украине оружие, чтобы оно не попало в Иран.

А на днях Нетаньяху отказал Украине и в поставках системы ПВО "Железный купол".