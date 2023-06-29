Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху еще раз заявил, что не передаст Украине серьезное оружие, ту же систему ПВО "Железный купол", потому что опасается, что оно достанется Ирану и будет использовано против самого Тель-Авива.

Об этом Нетаньяху сказал в интервью The Wall Street Journal.

"Думаю, важно понимать, что также нас беспокоит возможность того, что, если бы мы передали системы Украине, они оказались бы в руках Ирана. Израиль - густонаселенная страна. Число жертв с нашей стороны не так велико по одной причине: потому что "Железный купол" сбивает 95% ракет, которые могут ударить по нашим населенным центрам. Если эта система попадет в руки Ирана, то миллионы израильтян останутся без защиты и будут в опасности", - заявил премьер Израиля.

Напомним, на днях посольство Украины в Израиле обвинило правительство ближневосточной страны в том, что оно "выбрало путь тесного сотрудничества с Россией".

После этого посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в Министерство иностранных дел Израиля в связи с его замечаниями о политике страны.