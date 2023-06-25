Посольство Украины в Израиле обвинило правительство ближневосточной страны в том, что оно "выбрало путь тесного сотрудничества с Россией". Дипломатическое ведомство возмутило интервью главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху Jerusalem Post на прошлой неделе.

Заявление размещено на странице посольства в Facebook.

"Во-первых, все спорные высказывания премьер-министра были направлены на оправдание полного бездействия Израиля по обеспечению защитных мер для Украины за последние полтора года.

Сначала аргументы в пользу этого вращались вокруг особых отношений с Россией по сирийскому вопросу, а также уязвимости еврейской общины в Российской Федерации. Однако в прошлом интервью также были совершенно вымышленные и спекулятивные заявления о том, что западное оружие переносится с украинского поля боя в иранскую и сирийскую полицию.

Также правительство Израиля успешно провело два раунда политических переговоров высокого уровня с МИД РФ. Кроме того, достигнута договоренность о создании еще одной российской дипломатической делегации в Иерусалиме. Этой делегации выделили свободную землю и МИД Израиля определил это как "политическое достижение".

Стоит также отметить вопиющее пренебрежение моральными границами, продемонстрированное многими высокопоставленными израильскими чиновниками, которые приняли участие в дипломатическом приеме, организованном посольством России в Иерусалиме на прошлой неделе.

Израильское руководство скрывается за словесной демагогией о своем нейтралитете (который уже не скрывает) и формирует связи с РФ. В действительности предполагаемый "нейтралитет" израильского правительства - это явно пророссийская позиция.

Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию, поддержать Украину мерами защиты, поддержать выборы и мировой демократический порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории", – говорится в заявлении посольства Украины.

Израильский МИД опубликовал свой ответ. По словам его главы Эли Коэна, Израиль относительно конфликта в Украине находится "на правильной стороне истории" и поддерживает Киев, оказывая ему гуманитарную помощь.

Напомним, Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не будет передавать Украине оружие, поскольку оно может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля в нейтралитете по отношению к войне в Украине и призвал страну оказывать больше помощи Киеву.

А незадолго до этого Министерство иностранных дел Израиля отказалось комментировать слова главы Кремля Владимира Путина, который назвал Владимира Зеленского "позором еврейского народа".