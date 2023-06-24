Пентагон продолжает отслеживать переданные Украине западные системы вооружения, и до сих пор не зафиксировал случаев их несанкционированного распространения.

Об этом во время слушаний в Конгрессе США заявила заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, сообщает "Голос Америки".

Как рассказала Купер американским конгрессменам, пока у Пентагона "нет доказательств незаконного отклонения в использовании предоставленных США современных обычных видов оружия".

Говоря о военной поддержке Украины, заместитель помощника главы Пентагона подчеркнула, что помощь оказывают не только США, но и более 50 союзников и партнеров, а в соотношении к ВВП Штаты находятся на 12-м месте в мире среди других стран-партнеров Киева.

Купер также заявила, что Украина готова к будущему освобождению оккупированной Россией территории.

"Украина хорошо подготовлена и оснащена. Хотя ход войны динамичный и непредсказуемый, мы имеем большую уверенность в возможностях и готовности Вооруженных сил Украины", – сказала она.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что не будет передавать Украине оружие, так как оно может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля.

А недавно газета The Washington Post писала, что использование западного оружия в Белгородской области вызывает сомнения в контроле Киева над ним.