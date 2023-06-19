Украина заплатила сотни миллионов долларов за оружие, которое так и не было доставлено в страну или приехало, но в негодном состоянии.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы, предоставленные украинскими властями.

На конец прошлого года сумма, на которую не было поставлено оружия, составляла более 800 миллионов долларов.

"У нас были случаи, когда мы платили деньги и не получали вообще ничего", — заявил замминистра обороны Владимир Гаврилов, занимающийся закупками вооружений.

В некоторых случаях оружие, хотя и с задержкой, всё же доезжало, иногда производился возврат средств. Но всё равно сотни миллионов, в том числе выплаченные западным государственным компаниям, как выяснилось, ушли в никуда.

Издание отмечает, что процесс вооружения Украины происходил настолько спешно, что подобные проблемы в закупках были неизбежны. Общая сумма оружия, оплаченного за свой счёт Украиной, составляет миллиарды долларов.

Около 30 процентов украинского арсенала постоянно находится в ремонте — это высокий показатель для армии, которой нужно любое оружие для развития контрнаступления.

Украина старается не жаловаться, чтобы объёмы поставок не снизились. Вместе с тем Киев устал от заявлений о достаточности поставок оружия, тогда как частично оно поступает в непригодном состоянии.

В частности, сообщалось, что ни одна из 20 самоходных гаубиц M109L, предоставленных Италией Украине ранее в этом году, не была готова к бою.

Ранее мы рассказывали, что все поставленные в Украину в этом году двадцать итальянских САУ нуждаются в ремонте.

Также "Страна" сообщала, что немецкие гаубицы PzH 2000 выходят из строя из-за отсутствия запчастей.