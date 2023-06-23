Советник главы Офис президента Михаил Подоляк упрекнул Запад за медлительность в поставке военной техники, которая дала время РФ укрепить позиции.

"Время, затраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей", - заявил Подоляк.

Он говорит, что сейчас происходят формовочные операции по подготовке поля боя, а прорыв обороны РФ нуждается в разумном и взвешенном подходе.

Поэтому он говорит, что не нужно "ожидать экшена и запасаться попкорном".

Ранее подобную мысль высказывал Алексей Арестович. Он говорил, что украинская пехота "льет кровь литрами" на южном фронте из-за промедления с поставками F-16.

А президент Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы".

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.