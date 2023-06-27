Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в Министерство иностранных дел Израиля в связи с его недавними замечаниями о политике страны.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно сообщению, Евгений Корнийчук должен явиться в МИД Израиля 3 июля для встречи с руководителем Управления по стратегическим вопросам, Ализой Бен-Нун.

Критика политики Израиля была высказана посольством Израиля в Украине. В частности, отмечалась пророссийская позиция Иерусалима, успешные политические переговоры израильского правительства с МИД России и договоры о создании новой российской дипломатической миссии в Иерусалиме.

Также было заявлено, что высказывания премьера Беньямина Нетаньяху всегда были направлены на оправдание бездействия Израиля в оказании оборонной помощи Украине.

Напомним, Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не будет передавать Украине оружие, поскольку оно может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля в нейтралитете по отношению к войне в Украине и призвал страну оказывать больше помощи Киеву.

А незадолго до этого Министерство иностранных дел Израиля отказалось комментировать слова главы Кремля Владимира Путина, который назвал Владимира Зеленского "позором еврейского народа".