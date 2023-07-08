Израиль в очередной раз сообщил, что не может поставлять Украине оружие, поскольку сам регулярно воюет,

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в комментарии изданию "Зеркало недели".

"Обратите внимание, что 99% государств, поставляющих оружие Украине, - участники Альянса. Сами они не ведут боевых действий, в отличие от моей страны. Израиль - страна воюющая, и только вчера закончилась очередная операция по уничтожению инфраструктуры террористов в городе Дженине", - сказал Бродский.

"При этом, в случае обострения военной ситуации вокруг Израиля, ему придётся противостоять врагам в одиночку, потому что он не входит в НАТО", - добавил посол.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не будет передавать Украине оружие, поскольку оно может попасть в Иран.

Также Нетаньяху отказал Украине в системе ПВО "Железный купол".

Перед этим Офис президента упрекнул Израиль за его попытки сохранять нейтралитет в войне в Украине. Он отметил, что Израиль остаётся наиболее нейтральным государством среди тех, кто поддерживает хорошие отношения с Украиной.