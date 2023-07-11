В Киевской области в результате сегодняшних ночных обстрелов пострадали 12 частных домов, у шести квартир в многоэтажке выбило окна.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Люди не пострадали.

Напомним, что сегодня ночью атаке иранских дронов подвергся Киев и Киевская область.

Воздушные силы Украины сообщали, что сбили 26 "Шахедов" из 28-ми.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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