Сегодня днем во время объявления воздушной тревоги жителям столицы опять пришло экстренное уведомление от КГГА с громким звуковым сигналом. Это произошло несмотря на то, что после первой практики отсылки пугающе громких уведомлений власти обещали больше их не присылать из-за массовой негативной реакции людей.

Сегодня в КГГА заявили, что громкие оповещения на телефон, которые не понравились киевлянам, рассылает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям открестились от рассылки.

Там отметили, что они просто разработали такую технологию, но отправлять оповещения могут только местные военные администрации.

"В 2022 году ГСЧС при проведении модернизации общегосударственной автоматизированной системы централизованного оповещения совместно с операторами мобильной связи Украины реализована возможность информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на мобильные телефоны, в том числе об угрозах военного характера, прежде всего о воздушной тревоге в регионах нашей государства. В настоящее время система оповещения настроена и позволяет областным и Киевской городской военным администрациям рассылать информацию об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозах военного характера населению на мобильные телефоны в своих регионах, поскольку в соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины к полномочиям местных государственных администраций в сфере гражданского защите принадлежит обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций", - сказано в посте госслужбы.

Напомним, война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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