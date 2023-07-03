После ракетного удара РФ по пиццерии в Краматорске в Киеве усилят проверку заведений на предмет работы во время воздушных тревог.

Об этом сообщил источник "Страны" в столичной мэрии.

"Этому уделят больше внимания, чем раньше. Потому что многие заведения действительно продолжают работу во время воздушной тревоги. Хотя, например, ТРЦ все закрываются, также как и KFC, и McDonald’s. Но есть, конечно, заведения, которые работают и не просят гостей уйти в укрытие. Хотя они обязаны это делать. Поэтому контроль необходимо усилить", - заявил источник в мэрии.

Напомним, недавно в Киеве полиция начала штрафовать заведения, которые работают после 22:00. Всего за несколько дней полицейские проверили 1 057 мест отдыха граждан: кафе, бары, рестораны, торговые центры. На 14 руководителей заведений, которые работали после 22:00, были составлены протоколы об административном правонарушении.

А одесская полиция провела в Аркадии вечерний рейд на предмет продажи алкоголя после 22:00. Как сообщили "Стране" сотрудники заведений, такого рода проверка произошла впервые за все время войны.