В Киеве полиция начала штрафовать заведения, которые работают после 22:00.

Об этом "Стране" сообщили столичные рестораторы, к которым начали наведывался полицейские.

Несколько дней назад правоохранители в Киеве провели рейд по выявлению заведений, которые работают после 22:00.

Всего за несколько дней полицейские проверили 1057 мест отдыха граждан: кафе, бары, рестораны, торговые центры. На 14 руководителей заведений, которые работали после 22:00, были составлены протоколы об административном правонарушении.

В комментарии "Стране" рестораторы заявляют, что при оформлении протокола об административном правонарушении полицейские ссылаются на протокол номер 18 Совета обороны Киева от 31.08.2022 г., в котором сказано, что с 1 сентября 2022 года заведения общественного питания могут осуществлять свою деятельность до 22:00.

"Когда 20 марта этого года в Киеве изменили время действия комендантского часа и сократили его на один час с 24:00 до 05:00, то многие рестораторы подумали, что и время их работы тоже продлили на один час до 23:00. Все работали, полиция никого не трогала. Но оказывается нет. Сделали ли это преднамеренно, временно или просто вспомнили, что есть прекрасная лазейка покошмарить бизнес, непонятно",- комментирует "Стране" рейды полиции один из киевских рестораторов на правах анонимности.

Ранее "Страна" писала, как одесская полиция провела в Аркадии на прошлых выходных вечерний рейд на предмет продажи алкоголя после 22:00. Как сообщили "Стране" сотрудники заведений, такого рода проверка произошла впервые за все время войны.

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