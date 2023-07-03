"Страна" побывала в первом мобильном укрытии в Киеве, о котором ранее сообщали в Киевской горадминистрации.

Укрытие расположено в парке "Муромец" неподалеку от теннисных кортов. На карте киевских бомбоубежищ укрытие не отмечено.

Сделано оно из бетонных модулей, которые собраны, как конструктор. Толщина стен составляет около 30 сантиметров. Рассчитан модуль до 20 человек. Внутри укрытия установлены лавочки, но больше ничего из мебели нет. Также в укрытии нет освещения, аптечки или других предметов первой необходимости. Это просто бетонная коробка.

Также в парке "Муромец" нет табличек или указателей, которые бы сообщали, что в парке имеется укрытие и где оно расположено. На самом укрытии таких табличек тоже нет.

Как писала "Страна", в Киеве на остановках появились таблички с инструкцией, как найти укрытия во время воздушной тревоги.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко и главы киевских РГА получили выговоры за состояние стационарных укрытий, еще восемь чиновников были уволены.

Тем временем война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же до боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.