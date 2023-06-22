Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, отправленный под домашний арест по делу о гибели людей около закрытого укрытия, получил еще одно подозрение.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевская городская прокуратура.

Прокуратура подозревает Ткачука еще и в растрате бюджетных средств при оснащении пунктов обогрева минувшей зимой.

По данным следствия, 11 ноября 2022 года он заключил договор на закупку мини-электростанций на общую сумму свыше 28,6 миллионов гривен, при этом включив в стоимость закупки НДС в размере 1,8 миллионов гривен. Хотя осенью 2022 года Кабмин освободил эту категорию товаров от уплаты налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины.

"Несмотря на это, Департамент платежным поручением от 21.11.2022 перечислил в пользу компании бюджетные средства в сумме свыше 28,6 млн гривен, в том числе безосновательно включенный в платеж налог на добавленную стоимость, чем причинен вред Департаменту на сумму 1,8 млн гривен. Факт растраты бюджетных средств подтверждается актом проверки закупки, проводимой Государственной аудиторской службой Украины", - сказано в посте.

По делу о растрате Ткачуку может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Вчера мы сообщали, что суд отправил Ткачука под домашний арест по делу о гибели трех людей возле закрытого убежища.

Также мы писали об обострении отношений между Банковой и мэром Киева Виталием Кличко, а также о вероятности его отставки с поста главы КГГА из-за скандала с укрытиями.