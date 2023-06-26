Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение пятничного заседания СНБО, которым предлагается усилить ответственность за ненадлежащее состояние укрытий.

Соответствующий указ опубликован в понедельник, 26 июня, на сайте Офиса президента.

Решением предлагается принять закон об ужесточении уголовной ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание сооружений гражданской защиты.

Также предлагается дать дополнительные полномочия полиции, чтобы она могла привлекать к ответственности тех, кто отвечает за состояние укрытий.

Напомним, ранее суд отправил под домашний арест директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука по делу о гибели трех людей возле закрытого убежища.

Позже арестованный по делу об укрытиях Роман Ткачук получил еще одно подозрение. Его подозревают в растрате средств на пункты обогрева.

Также мы писали, что чиновники Голосеевской районной администрации Киева подозреваются в организации схемы по разворовыванию денег на ремонте укрытий. Подозрение пока получил только руководитель подрядной организации, который получил деньги на капитальный ремонт укрытий и защитных сооружений в школе.