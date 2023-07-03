На остановках общественного транспорта в Киеве появились таблички с призывом не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

Кроме этого, в табличке есть инструкция, как найти ближайшие укрытия.

"Включи геолокацию на телефоне, сканируй QR-код и переходи по ссылке, выбери ближайшее укрытие, проложи маршрут и направляйся в укрытие", - написано на табличке.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве установили первое мобильное укрытие. Его локация не уточняется. Сделано оно из бетона и должно спасти людей от взрывной волны и осколочного поражения.

Внутри укрытия есть лавочки для сидения, средства пожаротушения, воду и медицинские наборы для первой помощи.

Также появился проект остановки-укрытия, которая должна быть построена в Киеве. Ее спроектировала украинская архитектурная студия MAKHNO Studio. Сообщается, что построена остановка будет из бетонной смеси, которая прошла испытания на прочность. Проект будет производиться по технологии 3D-печати, что должно позволить быстро строить такие остановки по всей стране, если будет желание местных властей.