В Киеве установили первое мобильное укрытие. Его локация не уточняется. Сделано оно из бетона и должно спасти людей от взрывной волны и осколочного поражения.

Об этом сообщает КГВА.

Каждый модуль вмещает до 20 человек, их можно собирать как конструктор - соединив две, три и больше секций. Внутри можно установить лавочки для сидения.

Рассматривается вопрос дальнейшей установки таких укрытий модульного типа в Киеве. Внутри таких укрытий ставят лавочки для сидения, средства пожаротушения, воду и медицинские наборы для первой помощи.

Ранее мы писали, что появился проект остановки-укрытия, которая должна быть построена в Киеве. Ее спроектировала украинская архитектурная студия MAKHNO Studio. Сообщается, что построена остановка будет из бетонной смеси, которая прошла испытания на прочность. Проект будет производиться по технологии 3D-печати, что должно позволить быстро строить такие остановки по всей стране, если будет желание местных властей.

Напомним, война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.

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Олеся Медведева в своем блоге разбирала главные события минувших суток.