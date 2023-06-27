Кабмин сообщает о привлечении мэра Киева к дисциплинарной ответственности. Фото: пресс-служба Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко и главы киевских РГА получили выговоры в связи с недоступностью или плохим состоянием укрытий в столице.

Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Кабмина.

В частности, сообщается, что к дисциплинарной ответственности привлечены:

  • глава КГГА Кличко;
  • начальник Киевской городской военной администрации Попко;
  • председатель Голосеевской РГА Садовой;
  • председатель Оболонской РГА Фесик;
  • председатель Печерской РГА Кондрашова;
  • председатель Соломенской РГА Чечетка;
  • первый заместитель председателя Дарницкой РГА Калашник;
  • первый заместитель председателя Шевченковской РГА Поповцев.

Кроме того, Кабмин уволил замминистра экономики Украины Александра Грибана и нескольких глав РГА в разных областях:

  • Хомич Александр — глава Житомирской РГА;
  • Мерзлюк Людмила с должности председателя Белоцерковской РГА Киевской области;
  • Сизон Татьяна — глава Конотопской РГА Сумской области;
  • Ратников Дмитрий с должности председателя Деснянской РГА в Киеве;
  • Павловский Сергей — глава Святошинской РГА в Киеве;
  • Бабий Павел освобождён от временного исполнения обязанностей главы Днепровской РГА в Киеве;
  • Коваленко Сергей — врио главы Подольской РГА в Киеве.

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