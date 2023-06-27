Мэр Киева Виталий Кличко и главы киевских РГА получили выговоры в связи с недоступностью или плохим состоянием укрытий в столице.

Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Кабмина.

В частности, сообщается, что к дисциплинарной ответственности привлечены:

глава КГГА Кличко;

начальник Киевской городской военной администрации Попко;

председатель Голосеевской РГА Садовой;

председатель Оболонской РГА Фесик;

председатель Печерской РГА Кондрашова;

председатель Соломенской РГА Чечетка;

первый заместитель председателя Дарницкой РГА Калашник;

первый заместитель председателя Шевченковской РГА Поповцев.

Кроме того, Кабмин уволил замминистра экономики Украины Александра Грибана и нескольких глав РГА в разных областях:

Хомич Александр — глава Житомирской РГА;

Мерзлюк Людмила с должности председателя Белоцерковской РГА Киевской области;

Сизон Татьяна — глава Конотопской РГА Сумской области;

Ратников Дмитрий с должности председателя Деснянской РГА в Киеве;

Павловский Сергей — глава Святошинской РГА в Киеве;

Бабий Павел освобождён от временного исполнения обязанностей главы Днепровской РГА в Киеве;

Коваленко Сергей — врио главы Подольской РГА в Киеве.

Ранее Кличко обвинил центральную власть в "шквальной кампании по его дискредитации".

Как писала "Страна", 21 июня суд отправил под домашний арест директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука по делу о гибели трех людей возле закрытого убежища.