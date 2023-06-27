Кличко и главы киевских РГА получили выговоры за укрытия, еще восемь чиновников были уволены. Список
Мэр Киева Виталий Кличко и главы киевских РГА получили выговоры в связи с недоступностью или плохим состоянием укрытий в столице.
Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Кабмина.
В частности, сообщается, что к дисциплинарной ответственности привлечены:
- глава КГГА Кличко;
- начальник Киевской городской военной администрации Попко;
- председатель Голосеевской РГА Садовой;
- председатель Оболонской РГА Фесик;
- председатель Печерской РГА Кондрашова;
- председатель Соломенской РГА Чечетка;
- первый заместитель председателя Дарницкой РГА Калашник;
- первый заместитель председателя Шевченковской РГА Поповцев.
Кроме того, Кабмин уволил замминистра экономики Украины Александра Грибана и нескольких глав РГА в разных областях:
- Хомич Александр — глава Житомирской РГА;
- Мерзлюк Людмила с должности председателя Белоцерковской РГА Киевской области;
- Сизон Татьяна — глава Конотопской РГА Сумской области;
- Ратников Дмитрий с должности председателя Деснянской РГА в Киеве;
- Павловский Сергей — глава Святошинской РГА в Киеве;
- Бабий Павел освобождён от временного исполнения обязанностей главы Днепровской РГА в Киеве;
- Коваленко Сергей — врио главы Подольской РГА в Киеве.
Ранее Кличко обвинил центральную власть в "шквальной кампании по его дискредитации".
Как писала "Страна", 21 июня суд отправил под домашний арест директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука по делу о гибели трех людей возле закрытого убежища.