Во время сегодняшней воздушной тревоги, которая прозвучала вечером, киевлянам на телефоны массово стали приходить экстренные оповещения о тревоге с очень громким звуком.

Раньше такого типа сообщений с таким звуком не было.

Тревогу объявляли из-за ракетной опасности. Был зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К, потенциального носителя аэробалистической ракеты "Кинжал".

Спустя полчаса воздушную тревогу в Киеве отменили.

Звук оповещений вызвал массовую негативную реакцию на сигналы о воздушной тревоге и отбое. В КГВА вскоре объявили, что пока не будут этого больше делать из-за проблем с "экстренными оповещениями".

В соцсетях публикуют рекомендации, как отключить экстренные уведомления:

– на IOS: заходите в "Настройки», нажимаете «Уведомления», перемещаете вниз и нажимайте отключить "Экстренные уведомления».

– на Android: заходите в "Настройки", переходите в раздел "Уведомления", далее в "Дополнительные настройки", выбрать "Беспроводные экстренные оповещения" и отключить разрешение.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

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