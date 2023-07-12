Сегодня ночью Россия атаковала "Шахедами" Черкасскую область. Зафиксировано попадание в объект нежилой инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате там возник пожар, уже ликвидирован", - написал Табурец.

Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу.

Обследование территории продолжается, сообщил глава ОВА.

Напомним, сегодня ночью Украину атаковали 15 "Шахедов", 11 из них были сбиты. Беспилотники атаковали со стороны Курска.

Также ночная атака беспилотников была направлена на Киев. В КГВА сообщили, что все цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами ПВО.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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