В ночь на 12 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину со стороны Курска ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131".

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Всего было выпущено 15 дронов, 11 из них были сбиты.

Напомним, сегодня ночью Киев пережил очередную атаку беспилотников. Все цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами ПВО.

Ранее мы писали, что в Киевской области в результате ночных обстрелов пострадали 12 частных домов, у шести квартир в многоэтажке выбило окна.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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