РФ приняла в состав Черноморского флота новый носитель "Калибров" - малый ракетный корабль "Циклон".

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Также об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля прошла на керченском Судостроительном заводе имени Бутомы (входит в корпорацию "Ак Барс").

"Сегодня в городе Керчь, на Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы, состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" и подъема на нем Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова", - отметили в Минобороны.

Согласно флотской традиции, адмирал Евменов передал военно-морской флаг командиру корабля. Приказом главкома корабль зачислили в состав Черноморского флота.

По сообщениям Москвы, "Циклон" вооружен системами ПВО и пусковой установкой для восьми "Калибров".

Для керченского судостроительного завода "Циклон" стал первым за 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства и комплекс испытаний.

В июне мы сообщали, что россияне нарастили производство ракет примерно в три-четыре раза.

Также мы писали, что в обход санкций Россия закупила западные компоненты для вооружений на десятки миллиардов долларов.