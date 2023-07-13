Украинская армия достигла успеха на Мелитопольском направлении. Южнее Бахмута также было успешное продвижение.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка.

Сейчас бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, Россия перемещает войска и применяет резервы.

В Генштабе добавили, что на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ.

Ранее украинское командование сообщило, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

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