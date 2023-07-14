Что происходит на фронте 14 июля. Сводка Генштаба ВСУ
Утром 14 июля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее.
Ночью РФ вновь атаковала территорию Украины иранскими беспилотниками. Информация о последствиях этой атаки уточняется.
За прошедшие сутки россияне выпустили две крылатые ракеты "Калибр", одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 иранских дронов. Были уничтожены два "Калибра" и 20 дронов.
Основные усилия силы РФ сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского и Тернов.
На Бахмутском направлении ВСУ отразили все вражеские атаки в районе Берховки.
На Авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.
Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".
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