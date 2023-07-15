На южном фронте в Украине у ВСУ нет значительного прогресса.

Об этом заявил бригадный генерал в отставке Марк Киммитт в интервью The Wall Street Journal.

Рассматривая театр боевых действий, Киммит выделил три главных направления украинского контрнаступления:

под Бахмутом, где Украина, в случае успеха, попытается прорваться далее на юго-восток до российской границы;

под Запорожьем со стороны Орехова (Киммитт уверен, что ВСУ попытаются оттуда выйти на Бердянск);

участок Угледара и Великой Новосёлки (эксперт полагает, что на этой линии целью является Мариуполь).

Причиной, почему контрнаступление происходит столь медленно, отставной генерал назвал российские укрепления, которые представляют собой "20 километров ада". И Украина пытается найти слабое место в этой обороне.

По словам Киммитта, россияне выстроили укрепления так, что при их преодолении бронетехника должна поднимать свою переднюю часть, после чего становится возможным поражать танки в их самое слабое место - в днище.

Перед этим мы писали что, по информации издания NYT, в первые две недели контрнаступления ВСУ потеряли пятую часть задействованного вооружения.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как поменялась тактика украинского наступления.