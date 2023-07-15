"Двадцать километров ада". Отставной генерал США рассказал о сложностях наступления ВСУ
На южном фронте в Украине у ВСУ нет значительного прогресса.
Об этом заявил бригадный генерал в отставке Марк Киммитт в интервью The Wall Street Journal.
Рассматривая театр боевых действий, Киммит выделил три главных направления украинского контрнаступления:
- под Бахмутом, где Украина, в случае успеха, попытается прорваться далее на юго-восток до российской границы;
- под Запорожьем со стороны Орехова (Киммитт уверен, что ВСУ попытаются оттуда выйти на Бердянск);
- участок Угледара и Великой Новосёлки (эксперт полагает, что на этой линии целью является Мариуполь).
Причиной, почему контрнаступление происходит столь медленно, отставной генерал назвал российские укрепления, которые представляют собой "20 километров ада". И Украина пытается найти слабое место в этой обороне.
По словам Киммитта, россияне выстроили укрепления так, что при их преодолении бронетехника должна поднимать свою переднюю часть, после чего становится возможным поражать танки в их самое слабое место - в днище.
Перед этим мы писали что, по информации издания NYT, в первые две недели контрнаступления ВСУ потеряли пятую часть задействованного вооружения.
Ранее мы подробно рассказывали о том, как поменялась тактика украинского наступления.