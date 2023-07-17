Россияне собрали под Купянском и Лиманом группировку из более чем 100 тысяч военнослужащих.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Сейчас на Лимано-Купянском направлении сосредоточена очень мощная группировка. Более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и 370 РСЗО", – рассказал он.

Ранее о масштабном наступлении армии РФ в районе Купянска сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. По словам генерала, враг "поставил перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков".

Война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.