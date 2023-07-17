Стали известны подробности наступления россиян на Купянском направлении. Войска РФ прибегают уже не к атакам ДРГ, а ведут полноценные штурмовые действия.

Об этом сообщил Харьковский губернатор Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"По Купянскому направлению у нас идут бои, враг ведет активные штурмовые действия. Это уже не отдельные маленькие диверсионно-штурмовые группы. Это действительно штурмовые действия. Наши воины стоят на своих позициях и проводят действия по уничтожению врага", – сказал Синегубов.

Параллельно на этом направлении и на севере Харьковской области РФ активизировала обстрелы.

Ранее замглавы Минобороны Анна Маляр сообщала, что РФ под Купянском пытается выйти к реке Оскол и вынудить ВСУ задействовать резервы.

Война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.