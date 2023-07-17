Обстановка на восточном фронте остается сложной.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Генерал сообщил, что в район Бахмута, чтобы остановить продвижение ВСУ, РФ перекидывает дополнительные силы и средства, основу которых составляют воздушно-десантные войска.

На Купянском направлении, где началось масштабное наступление россиян, по словам Сырского, враг "поставил перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков".

Сырский добавил, что посетил боевые бригады и с командирами принял решения по корректировке планов для стабилизации обстановки.

Ранее командующий Сухопутных войск сообщил, что наступление идет по плану.

Война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.