Во вторник, 18 июля, в Украине идет 510-й день войны с Россией.

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18 июля

08:56 Глава Офиса президента Андрей Ермак дал понять, что в Николаеве сегодня ночью тоже был атакован порт (ранее власти области сообщали о прилетах в "промышленный объект".

"Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и шахедов - еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, зависящих от украинского продовольственного экспорта", - написал Ермак.

08:51 Генштаб сообщает, что ВСУ за сутки продвинулись на Запорожском фронте.

А именно - по линии Малая Токмачка - Новопокровка и Великая Новоселка - Урожайное. Украинские силы там "имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах".

О занятии конкретных населенных пунктов не сообщается.

Также продолжаются атаки ВСУ к югу и северу от Бахмута, где "противник оказывает мощное сопротивление".

08:30 США не будут посылать военные корабли для сопровождения коммерческих судов из Украины после разрыва зерновой сделки.

Об этом на брифинге в Белом доме сообщил координатор Совбеза Джон Кирби.

По его словам, теперь единственным вариантом для вывоза зерна из Украины остается сухопутный коридор.

"Единственный вариант, который есть, это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом". "Это более затруднительно, менее эффективно", - добавил Кирби.

08:15 Минобороны РФ заявило, что ночью 28 дронов атаковали Крым.

Как утверждается, 17 беспилотников сбито, еще 11 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет.

07:53 Ночью Одессу атаковали шестью ракетами "Калибр" из Черного моря, все их сбила ПВО, сообщает областная военная администрация.

Обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу.

Также на подлете в Одесскую область сбили 21 беспилотник Shahed-136, заявили власти.

Одесские паблики ночью сообщали о сильных взрывах и прилетах.

В Николаеве ночью был прилет по промышленному объекту, где был пожар. Всего над областью сбили четыре "Шахеда".

04:26 Россия атакует юг Украины ударными беспилотниками, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В городе прозвучали взрывы.

03:10 В Николаеве начался пожар, его тушат, сообщил глава ОВА Ким. Предварительно погибших и раненых нет.