Анализируем итоги 510-го дня войны в Украине.

Что происходит на Купянском фронте?

С конца прошлой недели украинские власти все чаще говорят о том, что россияне начали крупное наступление на Купянско-Лиманском направлении. Заявляется, что россияне сосредоточили там стотысячную группировку и более 900 танков.

Украина при этом продвижений армии РФ не фиксирует, но говорит, что ситуация тяжелая.

Противник "поставил перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков" - так обозначил российские задачи глава Сухопутных войск Александр Сырский.

Замминистра обороны Анна Маляр уточняла, что РФ пытается выйти к реке Оскол, а также хочет вынудить ВСУ задействовать резервы (которые, видимо, предназначены для стратегически важного Запорожского фронта).

По ее словам, основные атаки идут в районах Масютовки (недалеко от Кпянска) и Новоселовского, где российские войска ведут поиск слабых мест в обороне ВСУ. Сегодня вечером она заявила, что "инициатива на данном направлении перешла к нашим войскам".

Минобороны РФ сегодня тоже сообщило, что российские войска наступают на Купянском направлении. "Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину", - утверждают российские военные, не уточняя, за какой период это продвижение произошло.

Украинские военные телеграм-каналы пишут, что россияне продвинулись к югу от Масютовки - то есть в сторону Купянска, до которого десять километров. Судят по карте паблика DeepState, россияне движутся по берегу реки Оскол.

Телеграм-канал пишет, что там штурмуют отряды заключенных, завербованных МО РФ, которые изматывают ВСУ накануне атак основных российских подразделений.

Упомянутое Анной Маляр Новоселовское находится юго-восточнее Купянска, прямо на трассе Купянск-Сватово. По данным украинских военных пабликов, на это село также идут непрерывные атаки. Ряд российских военных пабликов пишет, что оно уже взято армией РФ, другие, что за него до сих пор идут бои.

Еще один "горячий" участок сватовского фронта - село Кармазиновка. DeepState пишет, что к западу от него у РФ появился плацдарм на правом берегу реки Жеребец.

Еще южнее противник готовится к новым атакам в Серебрянском лесничестве и возле Торского - это уже Лиманское направление, которое штурмуется со стороны Кременной (по данным Deep State).

Военный эксперт Константин Машовец также пишет об атаках РФ вдоль реки Северский Донец, также в направлении села Серебрянка.

Итак, мы видим наступление россиян по широкому фронту, от Купянска до Серебрянского лесничества (то есть, до берега Северского Донца). Какой у него может быть замысел?

Обычно называют несколько тактических задач, которые заметны уже сейчас.

1. На южном фланге этого условного "Сватовского фронта" просматривается попытка создать угрозу с севера для Северска и Белогоровки, выйдя на левый берег Северского Донца. Для этого, вероятно, идет наступление в сторону Лимана и в Серебрянском лесничестве.

2. По движениям в районе Новоселовского и Кармазиновки видно, что россияне хотят выйти к восточному берегу Оскольского водохранилища, чтоб занять более удобную линию обороны.

3. Что же до находящейся под Купянском Масютовки - она также выходит на левый берег реки Оскол. Но наступление там, кроме прочего, создает угрозу непосредственно и Купянску - важному транспортному узлу в логистике ВСУ.

4. Само по себе наступление российских войск на данном направлении побуждает украинские войска перебрасывать на это направление резервы с других направлений. Что, потенциально, может ослабить натиск ВСУ на Бахмут и на южном фронте.

Однако все описанное выше это, скорее, тактические цели, которые не будут иметь стратегических последствий для хода войны.

В тоже время, Украина утверждает, что Россия сосредоточила на этом направлении гигантскую группировку в 100 тысяч человек и почти в 1000 танков. Если это так, то логично предположить, что цели РФ выходят за рамки тактических.

Какой тогда может быть замысел у россиян?

Наиболее очевидный - взятие Купянска с дальнейшим продвижением на юг вдоль восточного берега Оскола. Если это движение будет сопровождаться прорывом российских войск к Лиману, то это, теоретически, создаст угрозу окружения крупной группировки ВСУ на всей линии нынешнего фронта Сватово-Кременная и выстраивание новой линии фронта по Осколу. Но, повторимся, для этого россияне должны пройти десятки километров по лесистой местной со множеством водоемов, что не самая простая задача. Пока до этого еще далеко.

Вторая возможная стратегическая цель в случае взятия Купянска - удар на запад в направлении Харькова, с заходом в тыл украинским подразделениям, которые находятся на границе с РФ (напомним, Путин недавно заявлял о создании "санитарной зоны" в украинском приграничье). Хотя задача продвинуться ближе к Харькову не менее трудная, чем описанное выше "южное" направление.

В целом же любые атакующие действия РФ на данном направлении будут затруднены особенностями местности (леса, возвышенности и водоемы), которые, как известно еще по боям Второй Мировой войны, делают район стыка Донецкой, Харьковской и Луганской областей одним из самых тяжелых для наступления на всем восточноевропейском театре военных действий.

И уже в прошлом году у многих экспертов вызвало удивление зачем россияне тратят столько сил на продвижение в районе Изюма, Святогорска, Лимана, Северодонецка и Лисичанска (а позже и Бахмута с Соледаром), если наступать тут объективно трудно, а стратегических результатов даже в случае успеха будет немного.

Куда меньше, чем например, если сопоставимые силы бросить на окружение Авдеевки или на продвижение около Марьинки и Угледара.

Впрочем, не исключено, что 100 тысяч российских войск на данном направлении - это явное преувеличение. А на самом деле группировка значительно меньше и цели нынешних атак не выходят за рамки тактического продвижения и оттягивания резервов украинской армии.

Бахмут, порты и контрнаступление

Еще одна горячая точка фронта (помимо Запорожского участка) - это Бахмут. Украинское командование заявляет о контроле над высотами вокруг города, российские источники этого не подтверждают.

Генштаб сегодня заявил, что продолжаются атаки ВСУ к югу и северу от Бахмута, где "противник оказывает мощное сопротивление".

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сегодня заявил, что освобождение Бахмута является "делом чести". "Мы потеряли многих наших побратимов, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут… потому мы просто должны его вернуть", - сказал он.

Также генерал заявил, что отвоевание города имело бы стратегическое значение – он является "воротами" к другим ключевым городам региона.

Насчет значения Бахмута мнения звучали разные. Недавно американский отставной генерал Марк Киммитт заявлял, что в случае успеха под Бахмутом Украина попытается прорваться далее на юго-восток до российской границы.

Насколько реалистичен этот сценарий - судить трудно. Но с учетом того, что основные усилия Украина сейчас прикладывает на южном фронте, то неясно, в состоянии ли ВСУ провести еще одну стратегическую наступательную операцию.

При этом ранее и украинские, и западные власти регулярно говорили о том, что стратегического значения Бахмут не имеет - но удерживался ВСУ для того, чтобы не дать россиянам одержать победу после целой череды поражений (об этом, в частности, говорил Владимир Зеленский).

Также указывалось, что битва за Бахмут нужна, чтобы нанести россиянам большие потери (впрочем, россияне говорили то же самое насчет ВСУ, и потери украинских сил действительно, по свидетельствам западных журналистов, были немалыми).

Но очевидно, что сейчас, при контрнаступлении на город, оба этих аргумента уже не работают. Поэтому, похоже, бои за Бахмут снова приобретают значение скорее информационно-психологических, нежели имеющих крупный военный смысл.

По поводу чего в военных пабликах уже звучат сомнения - стоит ли информационно-психологическое и символическое значение Бахмута того, чтоб тратить на него силы, которые могли бы пригодиться ВСУ на направлении главного удара, где стратегическое значение предельно очевидно - на южном фронте.

Тем более, что продвижение там, как признает и украинское командование, там идет не быстро.

"Наше продвижение действительно идёт не так быстро, как хотелось бы. Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но в реальности это практически невозможно", - сказал сегодня генерал Сырский.

Он объясняет это плотной заминированностью территорий и большим количеством российских опорных пунктов.

А "Вашингтон пост" приводит, кроме этой причины, еще несколько факторов:

1. Логистический. "В отличие от взятия Украиной Херсона, где Москва пыталась снабжать и защищать позиции за Днепром, сейчас у российских войск нет серьезных препятствий за спиной", - говорится в статье.

2. Москва смогла отправить свежие войска на передовую - отчасти благодаря тому, что Путин ускорил мобилизацию внутри страны. Это сделало РФ "грозным противником", даже несмотря на конфликты в российском военном руководстве и мятеж "Вагнера".

3. Еще одной важной особенностью обороны Москвы являются "вездесущие беспилотники".

"Они предоставляют российским силам детальную информацию в режиме реального времени о местонахождении украинских войск, что позволяет им проводить атаки дронами-камикадзе или наносить точечные удары - вызов, с которым не сталкивались даже американские войска за десятилетия своего боевого опыта".

4. Скорость артиллерийского огня РФ.

"Россия особенно быстро ведет огонь по бронетехнике и противоминному оборудованию, когда они продвигаются вперед", - пишет издание.

В результате украинские командиры изменили тактику и начали проводить штурмы с участием пеших групп от 15 до 50 человек.

Сперва идут саперы, которые продвигаются ползком. Другие пехотные группы идут с ракетами класса "земля-воздух", чтобы сбить российские вертолеты.

Военные эксперты говорят, что эта тактика может минимизировать потери в технике, но она сопряжена с невысокой скоростью продвижения, "и у вас будет меньше возможностей для быстрого прорыва".

Кроме того, очевидно, здесь происходит больше потерь в личном составе. Интересно, что в США при этом еще и советуют украинцам применять поменьше артиллерии (то есть, не подавлять российские позиции, с которых ведется огонь по наступающим).

Как пишет "Вашингтон пост", украинские силы "должны быть осторожными и расчетливыми, используя артиллерию, когда они все еще разбираются в минных полях. Потому что вам понадобится эта артиллерия в будущем", - заявил изданию высокопоставленный чиновник.

Западные СМИ уже не раз сообщали, что страны Альянса сейчас сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов для Украины. Отсюда, видимо, и рекомендации наступать на укрепленные позиции РФ, экономя на артиллерии.

"Удар возмездия": за Крымский мост или зерновую сделку?

Сегодня Россия нанесла удары по портам Одессы и Николаева.

Украина заявила, что на Одесский порт упали обломки "Калибра", о последствиях в порту подробностей не сообщается. Но журналисты CNN заявили, что слышали четыре мощных взрыва и видели вспышку в районе порта.

Паблики публикуют видео с прилетом в Одессе (официально он не подтверждался) и сильный пожар после ударов в Николаеве.

Об ударе по порту в Николаеве сообщил глава ОП Ермак. Тоже без деталей, но, судя по всему, туда могли попасть пять несбитых ночью "Шахидов".

Ермак дал понять, что эти удары - попытка России "похоронить" зерновую сделку.

"Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и шахидов - еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, зависящих от украинского продовольственного экспорта", - написал глава Офиса президента.

В минобороны РФ и Кремле заявили, что по портам был нанесен "удар возмездия" за новый взрыв на Крымском мосту. Россияне утверждают, что поразили базу, с которой запускались надводные дроны, атаковавшие мост, а также хранилища топлива.

Украина этого не подтверждала.

Но "Страна" уже предполагала, что именно удары по портам станут "ответом" России на повреждение Крымского моста. Поскольку это работает и на другую цель - дать понять судовладельцам, что направлять корабли в украинские порты после выхода РФ из зерновой сделки будет опасно.

На это сегодня намекнули в Кремле. Песков заявил, что без гарантий безопасности судоходству в рамках Черноморской зерновой инициативы "возникают определенные риски".

"Безусловно, это вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет все-таки о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Поэтому, если будет что-то оформляться без РФ, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать", – сказал спикер Путина.

Напомним, вчера Зеленский заявил, что направил послание президенту Турции и генсеку ООН с предложение продолжить работать в рамках зерновой сделки, но уже без РФ. В Турции факт получения послания подтвердили, но сказали, что решение еще не принято.

Между тем, в США уже заявили, что не будут отправлять военный флот для охраны кораблей, которые следуют в украинские порты. Также там сказали, что теперь единственным путем для вывоза украинского зерна будет сухопутный. То есть, дали понять, что в дальнейшую работу зернового коридора они не верят.

"Единственный вариант, который есть, это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом. Это более затруднительно, менее эффективно", - сказал Кирби.

Тем временем, корабли в украинские порты и из украинских портов не идут.

А страхование морских грузов из Украины приостановлено после выхода России из зерновой сделки, сообщил крупнейший страховой брокер Marsh.

Что будет с судоходством из украинских портов, мы подробно разбирали здесь.

Арестуют ли Путина в ЮАР

Продолжает закручиваться интрига, поедет ли Путин в Южную Африку на саммит БРИКС, который состоится 22-24 августа.

Эта поездка, если она состоится без последствий для российского президента, нанесет серьезный удар по решению Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест Путина. И станет крупной внешнеполитической победой РФ.

ЮАР, где пройдет саммит, ратифицировала устав Международного уголовного суда и, по логике, обязана задержать Путина по приезду и выдать в Гаагу.

При этом страна является одной из соратниц России по БРИКС, ее крупным партнером. Также Южная Африка не поддержала санкции против Москвы и пытается вести кампанию за прекращение войны в Украине и начала переговоров.

Южноафриканские медиа пишут о том, что страна скорее всего не станет арестовывать российского президента, и местный минюст уже готовит для этого почву. Но также идут заявления, что страна оказывается на "растяжке" между стратегическим партнерством с Россией и отношениями с Западом.

Но сегодня президент ЮАР Сирил Рамафоса дал понять, что Путина не арестуют.

И, более того, заявил об угрозе войны с Россией, если это произойдет.

"Было бы несовместимо с нашей Конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики", – сказал глава страны.

Он также сказал, что "на данный момент нет никаких юридических оснований для ареста и выдачи президента Путина".

То есть, судя по этой риторике, Южная Африка намеревается провести очный саммит с участием Путина и не задерживать его. По крайней мере на данный момент такая позиция.

Впрочем, Кремль пока не дал ответа, поедет ли президент России на саммит БРИКС. Но, судя по заявлениям Сирила Рамафосы, подготовка к этому идет.

Расформирование "Вагнера"

ЧВК "Вагнер" прекратила свое существование, а большинство "вагнеровцев" переходят служить в армию РФ, утверждают источники российского издания "Можем объяснить".

Группировка не существовала юридически, о чем ранее заявил Путин, а теперь она будет расформирована и по факту - как неофициальное вооруженное формирование.

Об этом изданию сообщили четыре источника: близкий к администрации президента РФ чиновник, близкий к ЧВК собеседник и два ветерана "Вагнера".

Они говорят, что решение о ликвидации ЧВК в РФ окончательное и принято лично Путиным.

"Вагнеров в России не будет — таково решение "Главного". В Молькино (основная база «Вагнера», где вчера уже спустили флаги - Ред.) их тоже не будет, там останутся контрактники минобороны и бойцы других ЧВК", — сказал изданию источник в Администрации президента РФ.

По данным "Можем объяснить", большинство "вагнеровцев" согласились заключить контракты с минобороны РФ.

При этом в России набор в ЧВК "Вагнер" прекращен, сообщает издание. Большинство телефонов компании для вербовки новых сотрудников недоступно. По двум номерам проигрывается сообщение «ждите соединения с оператором», но за 5 минут его так и не происходит. Большинство групп в VK, посвященных «ЧВК Вагнер», заблокированы «по требованию Генпрокуратуры».

С Пригожиным остались только небольшая часть опытных пехотинцев. Около 2000 из них пятью колоннами уже переехали в Беларусь, но они практически безоружны. Так как действительно передали минобороны РФ почти всю свою технику.

Если информация российских СМИ соответствует действительности, то фактически требования Путина, которые он огласил после провала мятежа по отношению к "вагнеровцам" исполнены. ЧВК разоружилась и на территории России расформировано. Часть подписало контракты с минобороны, а остатки (в относительно небольшом количестве) ушли в Беларусь.

Таким образом, вероятность повторения мятежа "вагнеровцев" (которая сохранялась, пока ЧВК находилась во всеоружии в своих полевых лагерях) минимизирована. По крайней мере при условии, что в России не начнутся какие-то внутренние потрясения или очень большие проблемы на фронте.

Будущее "вагнеровцев" в Беларуси не очень понятно. Вряд ли они готовы там годами работать инструкторами у белорусских военных. Тем более неизвестно за какие деньги. Лукашенко уже предупредил, что платить им не будет. По телеграмм-каналам распространяется слух, что Россия будет финансировать их "учебно-инструкторскую" деятельность. Но официально это не подтверждено. Не исключено, что Кремль будет и дальше переманивать "вагнеровцев" в регулярную армию. О том, что такая тема существует косвенно свидетельствует и развернувшаяся в телеграмм-каналах, близких к Пригожину, кампания против Трошева, под начало которого Путин предложил перейти "вагнеровцам".