США не будут посылать военные корабли для сопровождения коммерческих судов из Украины после разрыва зерновой сделки.

Об этом на брифинге в Белом доме сообщил координатор Совбеза Джон Кирби.

По его словам, теперь единственным вариантом для вывоза зерна из Украины остается сухопутный коридор.

"Единственный вариант, который есть, это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом. Это более затруднительно, менее эффективно", - добавил Кирби.

Ранее "Страна" подробно писала о ситуации с зерновой сделкой и о дальнейших вариантах развития событий.

Напомним, что в США настаивают на продлении зерновой сделки как можно скорее.

В Госдепе США не стали комментировать атаку Крымского моста, заявив, что "Украина сама решает, как вести войну".

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

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