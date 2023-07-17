Ключевой вопрос после заявления РФ о приостановке действия зерновой сделки и об отзыве гарантий безопасности судоходства - будет ли это судоходство продолжено, но уже без контроля координационного центра в Стамбуле, где находились в том числе и российские проверяющие. А значит суда, если согласятся идти в украинские порты, смогут провозить вообще что угодно, включая оружие.

Однако без гарантий безопасности по своей воле судовладельцы корабли посылать не будут. Ранее украинское правительство заявляло, что готово будет оплатить риски по страховке для судов, которые будут идти вне зерновой сделки. Однако до сих пор никаких подвижек по этому вопросу нет. Да и суммы очень большие - украинский бюджет вряд ли потянет (пока, кстати, никаких комментариев Киева по поводу дальнейших действий после прекращения действия зерновой сделки еще не было).

Однако если в дело вступят правительства ведущих стран Запада и примут политическое решение, что суда должны в украинские порты идти, то ситуация поменяется. И те или иные аргументы для судовладельцев западные правительства найдут.

Правда, корабли НАТО не будут сопровождать суда в зоне боевых действий, чтоб не войти в прямое боестолкновение с РФ. То есть, по большому счету, в случае атаки россиян их никто не защитит.

Но и для РФ топить гражданские суда - риск нарваться на ещё большие санкции. И испортить отношения со многими странами, с которыми пока поддерживаются дружественные отношения.

Бить по портовой инфраструктуре проблематично из-за систем ПВО (хотя россияне и могут устроить массированный налет на украинские порты с использованием сотен ракет и беспилотников, подав это, например, как "ответку" за Крымский мост).

Правда, остаётся вариант - атаковать "под чужим флагом" - плотно заминировать акваторию и обвинить Украину, если корабли будут подрываться на минах (накануне РФ уже предупредила о минной опасности).

Но в целом выбор перед РФ будет не очень простым. Впрочем, для того чтоб ситуация подошла к такому выбору, нужно, повторимся, чтобы Запад принял политическое решение о возобновлении судоходства в украинские порты, несмотря на отзыв гарантий безопасности Россией.

И далеко не факт, что Запад на это пойдет, опасаясь эскалации.

К слову, по поводу связи подрыва Крымского моста и зерновой сделки, обсуждаются несколько версий.

Первая - конспирологическая. Якобы подрыв моста должен был поставить Кремль в максимально невыгодное положение в случае продления сделки и, таким образом, был призван свести к нулю вероятность того, что россияне из нее не выйдут (эта версия имеет право на существование, лишь если у Украины уже есть четкое понимание, что судоходство точно будет продолжено). По второй версии - подрыв моста должен был перебить негативный для Украины информационный эффект от прекращения действия сделки.

Как писала "Страна", в СБУ пообещали обнародовать информацию о подрыве Крымского моста после победы.

В России же хотят починить взорванную часть Крымского моста за месяц, а пока машины будут перенаправлены в объезд по оккупированным территориям, где уже заявили об отмене комендантского часа для проезда в Крым.