В Службе безопасности Украины заявили, что обнародуют информацию о подрыве Крымского моста после победы.

Об этом сообщил спикер спецслужбы Артем Дехтяренко в комментарии "РБК-Украина".

"Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", - сказал Дехтяренко.

Он напомнил сказанные ранее слова главы СБУ Василия Малюка, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути РФ, а Крымский мост является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии.

Ранее СБУ в стихотворной форме намекнула на свое участие в новом подрыве Крымского моста.

По данным СМИ, атака была совершена водными дронами.

В России уже обвинили американские и британские спецслужбы в причастности к атаке, взрывы на Крымском мосту официально признали терактом и открыли уголовное дело, а также заявили, что рассчитывают починить пострадавший от второго взрыва Крымский мост за месяц.

Мы разбирались в версиях и последствиях удара по Крымскому мосту в отдельном материале.