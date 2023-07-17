В сети уже обсуждают два совпадения в связи с новой атакой на Крымский мост.

Ровно год назад зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал Украине "судный день", если Киев попытается вернуть Крым.

"Если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно", - говорил Медведев 17 июля 2022 года.

Также паблики напоминают, что вчера вечером глава Сухопутных войск Александр Сырский предупредил, что для россиян готовится "колыбельная". Соответствующий пост генерал разместил в своем Telegram-канале за несколько часов до атаки на Крымский мост.

"Спокойной ночи, украинцы. А для оккупантов "колыбельная" уже готовится", - говорится в записи.

Напомним, в ночь на 17 июля, примерно около 3:00 на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.

В Главном управлении разведки прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту. Спикер ведомства Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.

Мы публиковали детальные фото вблизи повреждений на Крымском мосту.

В ВСУ заявили, что повреждение Крымского моста - это "российская провокация", направленная на то, чтобы не продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля.