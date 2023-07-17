Крымский мост подвергся ночной атаке. Фото: Telegram

В сети уже обсуждают два совпадения в связи с новой атакой на Крымский мост.

Ровно год назад зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал Украине "судный день", если Киев попытается вернуть Крым.

"Если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно", - говорил Медведев 17 июля 2022 года.

Медведев год назад пригрозил Украине

Также паблики напоминают, что вчера вечером глава Сухопутных войск Александр Сырский предупредил, что для россиян готовится "колыбельная". Соответствующий пост генерал разместил в своем Telegram-канале за несколько часов до атаки на Крымский мост.

"Спокойной ночи, украинцы. А для оккупантов "колыбельная" уже готовится", - говорится в записи.

Сырский пообещал россиянам "колыбельную"

Напомним, в ночь на 17 июля, примерно около 3:00 на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.

В Главном управлении разведки прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту. Спикер ведомства Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.

Мы публиковали детальные фото вблизи повреждений на Крымском мосту.

В ВСУ заявили, что повреждение Крымского моста - это "российская провокация", направленная на то, чтобы не продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля.

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