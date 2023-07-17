"Судный день" и "колыбельная". В сети обсуждают два совпадения в связи с атакой на Крымский мост
В сети уже обсуждают два совпадения в связи с новой атакой на Крымский мост.
Ровно год назад зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал Украине "судный день", если Киев попытается вернуть Крым.
"Если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно", - говорил Медведев 17 июля 2022 года.
Также паблики напоминают, что вчера вечером глава Сухопутных войск Александр Сырский предупредил, что для россиян готовится "колыбельная". Соответствующий пост генерал разместил в своем Telegram-канале за несколько часов до атаки на Крымский мост.
"Спокойной ночи, украинцы. А для оккупантов "колыбельная" уже готовится", - говорится в записи.
Напомним, в ночь на 17 июля, примерно около 3:00 на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.
В Главном управлении разведки прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту. Спикер ведомства Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.
Мы публиковали детальные фото вблизи повреждений на Крымском мосту.
В ВСУ заявили, что повреждение Крымского моста - это "российская провокация", направленная на то, чтобы не продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля.