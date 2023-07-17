В Главном управлении разведки прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту.

Комментарий дал спикер ведомства Андрей Юсов "Суспильному".

"Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев, причин этого мы не комментируем. Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя", - заявил Юсов.

Он добавил, что из-за взрыва на мосту у россиян возникнут проблемы с логистикой.

"Поскольку полуостров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств в глубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы - это дополнительные осложнения для оккупантов, создающих потенциальные преимущества для украинских сил обороны", - отметил Юсов.

Между тем в сети появляются первые фото пострадавшего на Крымском мосту дорожного полотна и видео с места ЧП.

По данным телеграм-каналов, на мосту ночью прогремели два взрыва: около трёх часов, после которого погасло освещение, и в 3:20. В результате оказались повреждены два пролета: один в сторону Тамани разрушен, второй - в направлении Керчи - просел. Также каналы опубликовали видео просевшего пролета Крымского моста. На кадрах заметен разлом между частями сооружения. При этом по нему ходят люди - автомобилисты и полиция.

Однако официально информация ни о количестве взрывов, ни о характере повреждений пока не подтверждена.

Среди обсуждаемых версий ЧП - удар морского дрона.

Напомним, 8 октября прошлого года Крымский мост уже подрывали. Тогда он был довольно сильно поврежден.

Полностью после взрыва его восстановили только к 5 мая нынешнего года.