Министерство обороны Украины признало, что Киев стоит за подрывом Крымского моста 8 октября.

Это следует из поста заместителя министра обороны Анны Маляр, который она посвятила 500 дням войны.

Она указала, что прошло 273 дня, "как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику".

Ранее на участие СБУ в подрыве моста намекал глава ведомства Василий Малюк. По его словам, "определенные такие меры соответственно осуществлялись".

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тогда прокомментировал взрыв словами: "Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано".

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

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