Президент РФ Владимир Путин предложил "рассмотреть со всех сторон" вопрос о перенаправлении автомобильного потока в Крым через захваченные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в связи с огромными пробками на Крымском мосту.

Предложение прозвучало на совещании с правительством РФ.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев сказал на совещании, что нагрузка на Крымский мост увеличится к выходным, а пиковая нагрузка ожидается 16-17 июля. В это время, "если надо будет", для перевозки автомобилей задействуют два больших десантных корабля, каждый из которых может перевезти до 40 машин. Такие корабли, по словам Савельева, готов предоставить министр обороны Сергей Шойгу.

Савельев отметил, что по Крымскому мосту едут только легковые автомобили, а туристические автобусы и грузовики перевозят в Крым на шести паромах. Еще один начнет ходить 7 июля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил в случае кратного увеличения очередей использовать транспортный коридор в Крым через захваченные регионы Украины. Путин в ответ поручил губернатору вместе с МЧС, МВД и другими ведомствами оценить это предложение "со всех точек зрения, но, конечно, использовать все возможности".

Тем временем пробка на въезд в Крым на мосту сегодня составляла около 7 километров, сообщают российские СМИ.

Пробки образовались из-за увеличения потока туристов на полуостров, при том, что сейчас все машины на въезде проверяют, из-за чего движение сильно замедляется.

Как писала "Страна", 22 июня в Чонгаре несколько мостов на Крым получили повреждения в результате удара со стороны ВСУ. По данным разведки Британии, это увеличило время доставки боеприпасов для россиян.

Однако российские власти практически немедленно построили замену понтонного моста в течение 24 часов после нападения.

По данным депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, россияне гонят военную технику по понтонной переправе в обход Чонгарского моста.