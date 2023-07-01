Крымские паблики с ночи пишут о длинной пробке на въезде в Крым со стороны РФ. Сообщается, что к утру пробка перед Крымским мостом растянулась на пять километров. Это связано с медленным досмотром машин.

"Министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко заявил, что среднее время ожидания досмотра - около двух часов. Он связывает это с плохой погодой.

Как писала "Страна", 22 июня в Чонгаре несколько мостов на Крым получили повреждения в результате удара со стороны ВСУ. По данным разведки Британии, это увеличило время доставки боеприпасов для россиян.

Маршрут через мосты в Чонгаре являлся самым прямым путем от российского крымского логистического узла в Джанкое и Запорожский сектор, где Россия сейчас отражает крупное украинское наступление. Закрытие этого маршрута заставило российские конвои тратить на 50% больше времени, чтобы достичь фронта через альтернативные пути.

Согласно отчетам, российские власти практически немедленно построили замену понтонного моста в течение 24 часов после нападения.

По данным депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, россияне гонят военную технику по понтонной переправе в обход Чонгарского моста.

Тем временем война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 1 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: Залужный упрекает Запад, готовится ли теракт на Запорожской АЭС, Пригожин сворачивает "империю".

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