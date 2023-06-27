На востоке временно оккупированного Крыма повреждена железная дорога.

Об этом сегодня сообщили назначенные РФ "власти" полуострова.

По их оценке, ремонт займет от 4 до 8 часов. Причину повреждения они не уточняют. Но российские паблики пишут, что железную дорогу подорвали.

Ране мы писали о том, что в Крыму сообщали о повреждении железной дороги в районе Феодосии.

А также, что в Крыму сообщили об ударе по мосту в Чонгаре.

Война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.

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