В Крыму сообщают о повреждении железной дороги
На востоке временно оккупированного Крыма повреждена железная дорога.
Об этом сегодня сообщили назначенные РФ "власти" полуострова.
По их оценке, ремонт займет от 4 до 8 часов. Причину повреждения они не уточняют. Но российские паблики пишут, что железную дорогу подорвали.
Ране мы писали о том, что в Крыму сообщали о повреждении железной дороги в районе Феодосии.
А также, что в Крыму сообщили об ударе по мосту в Чонгаре.
Война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге разбирала главные события минувших суток.