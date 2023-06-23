Бывший президент США Барак Обама заявил, что "вооруженного вторжения в Крым не было", потому что там живут много русскоговорящих, которые симпатизировали России. В Офисе президента осудили его заявление.

"Украина того времени - это не та Украина, о которой мы говорим сегодня. Есть причина, по которой не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоговорящих. И существовала некоторая симпатия ко мнению, что Россия представляет его интересы, в то время как украинский парламент сам все еще имел некоторое количество сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной", - заявил в интервью CNN президент США, при котором произошла аннексия полуострова.

Обама считает, что западные санкции не позволили Путину "перейти через Донбасс в другую часть Украины", а Киеву дали время "накачать мускулы", чтобы "противостоять давлению" РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк расценил заявление Обамы как подтверждение легальности аннексии Крыма Россией.

"Если господин Барак Обама публично заявляет, что аннексия Россией Крыма в 2014 году… была "легальной и оправданной", тогда не надо удивляться, что сегодня происходит полномасштабная российская агрессия в Европе, что "международного права" практически не существует. Современный российский авторитарный (нацистский) режим является наглым отражением специфической довоенной "западной политики". Может, пора начать признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?" - заявил Подоляк.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что аннексированный полуостров Крым "никогда больше не будет Украиной".

Также американский телеканал NBC публиковал репортаж из Крыма, снятый журналистами, которые попали на полуостров через Крымский мост. Они пришли к выводу, что население полуострова было и осталось промосковским.