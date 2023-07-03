В суд передан обвинительный акт в отношении бывшего главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиняемого в работе на РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, завербован он был еще до вторжения, расставлял своих людей в силовых ведомствах и подстрекал других к госизмене.

Его обвиняют сразу по пяти статьям: госизмена, создание преступного сообщества, дезертирство, похищение оружия и незаконное обращение с оружием. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кулинич был задержан в июле 2022 года и с тех пор находится под стражей. По данным СБУ, в системе ФСБ у Кулинича был позывной "Котигорошко".

Заявлено, что его курировали по заданию российской спецслужбы экс-замсекретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев.

Чтоб понимать, какое значение имеет дело о госизмене экс-главы крымского СБУ Кулинича, которое сейчас передано в суд, напомним некоторые факты событий прошлого года.

Кулинич, который, по версии следствия, сыграл ключевую роль в том, что мосты из Крыма на материковую Украину не были взорваны 24 февраля, был уволен со своей должности ещё 2 марте 2022 года указом президента. То есть, уже тогда, видимо, возникли в отношении него очень серьезные сомнения или даже подозрения.

Однако, несмотря на это, тогдашний глава СБУ Иван Баканов назначил Кулинича своим помощником по особым поручениям. Более того, Баканов и Кулинич, по данным источников "Страны", проживали в одном комплексе зданий в Феофании. Все вместе это создавала угрозу утечки секретной информации от Баканова к Кулиничу.

И когда ГБР, получив доказательства госизмены Кулинича, начала планировать операцию по его задержанию, Баканова сознательно не поставили об этом в известность, чтоб не допустить утечки, а со стороны СБУ курировал операцию по задержанию Кулинича нынешний глава СБУ Василий Малюк (тогда - первый заместитель главы СБУ).

А уже на следующий день после задержания, в свете поступившей информации, сам Иван Баканов был уволен со своего поста указом президента.

Напомним, после задержания Кулинича был отправлен в отставку тогдашний глава СБУ Иван Баканов.

Ранее СБУ обнародовала записи переговоров Кулинича и Сивковича.

По данным следствия, Сивкович и Кулинич взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины: передавали куратору сведения, составляющие государственную тайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ.