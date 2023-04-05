СБУ обнародовало записи переговоров экс-начальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича и бывшего заместителя секретаря СНБО во времена Януковича Владимира Сивковича.

Соответствующие аудиозаписи спецслужба опубликовала в соцсети.

В ходе переговоров Сивкович дает Кулиничу кадровые распоряжения, в частности, что "нужны регионы", и что "в первую очередь нужно назначать приграничные - Львов, Закарпатье, Чернигов, Харьков и Сумы".

Сивкович на записи также заявляет, что времени на это мало.

"У нас времени очень мало, пару месяцев. За эти пару месяцев надо быстро напихать людей и потом строить конструкцию на СБНО, иначе оно не полетит", - говорит Сивкович на видео.

Согласно данным следствия, у Кулинича был оперативный псевдоним "Котигорошко".

Напомним, сегодня ГБР отчиталось о завершении расследования дела по госизмене экс-начальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который был задержан в июле.

Он действовал под кураторством Сивковича, который после 2014 года жил в Москве.

По данным следствия, Сивкович и Кулинич взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины: передавали куратору сведения, составляющие государственную тайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ.