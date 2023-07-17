На Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП остановлены автомобильное и железнодорожное движение.

Об этом сообщают российские СМИ.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", — написал "глава" Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Позже он добавил, что движение железнодорожного транспорта планируют возобновить до 09:00.

Аксенов попросил жителей полуострова и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", — говорится в его сообщении.

На пострадавшем участке моста нет освещения

Между тем в "министерстве курортов Республики Крым" развернули координационный штаб после ЧП и открыли горячую линию. Также в Темрюкском районе Кубани был сформирован оперативный штаб в связи с ЧП на Крымском мосту.

Работу паромов между Крымом и Кубанью остановили.

С официальным заявлением о ситуации выступил Минтранс РФ. Ведомство заявило, что при взрыве не были повреждены опоры Крымского моста, но пострадало дорожное полотно на пролетах сооружения со стороны Крыма.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины и женщины из Нового Оскола в результате ЧП, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку с черепно-мозговой доставили санитарной авиацией в Краснодарский край. Ее перевезут в Белгородскую область, как только разрешат врачи.

Погибшая при взрыве жительница Белгородчины и ее выжившая дочь

Напомним, 8 октября прошлого года Крымский мост уже подрывали. Тогда он был довольно сильно поврежден.

Полностью после взрыва его восстановили только к 5 мая нынешнего года.