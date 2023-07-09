В воскресенье, 9 июля, в районе Крымского моста бушует смерч.

Соответствующие видео появились в сети.

В целом погода в Черноморском регионе ухудшилась. Сегодня ночью затопило улицы российского Сочи. Из-за сильных ливней потоком воды там снесло припаркованные машины.

Последствия сильного ливня в Сочи

Напомним, что ранее появилось видео мощного смерча над морем под Одессой - огромный столб из воды в облаках.

Также мы писали о том, что появилось видео последствий мощного ливня в Голосеевском районе Киева, когда под воду ушли машины.

Вслед за Киевом и в Харькове после мощного ливня начался потоп. Мы публиковали видео.

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

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