В сети появились первые фото крупным планом повреждений на Крымском мосту вследствие ночного взрыва.

Снимки публикуют российские телеграм-каналы.

Также появилось видео разрушений на мосту.

Между тем российские СМИ сообщают, что пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку 14 лет доставили в больницу в Темрюке (Краснодарский край). Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщили журналистам в приемном отделении медицинского учреждения. Сейчас решается вопрос о переводе пациентки в реанимационное отделение.

Позже пострадавшую доставят в детскую краевую клиническую больницу в Краснодар, когда это будет возможно.

Напомним, в ночь на 17 июля, примерно около 3:00 на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.

В Главном управлении разведки прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту. Спикер ведомства Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.