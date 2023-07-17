За новой атакой на Крымский мост стоит СБУ.

Об этом написали несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники.

По их данным, атака производилась надводными дронами, при этом в операции участвовал военно-морской флот Украины.

Российские СМИ сообщили, что у 145-й опоры Крымского моста найдены обломки водных мотоциклов. Россияне предполагают, что их модернизировали в БПЛА со взрывчаткой.

"Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров", - отмечается в публикациях российских телеграм-каналов.

Между тем оперативное командование "Юг" предполагает, что повреждение Крымского моста - это "российская провокация", направленная на то, чтобы не продлевать зерновую сделку, которая истекает сегодня, 17 июля.

"При тех беспрецедентных мерах безопасности, которые предпринимались долгое время россиянами вокруг Крымского моста, они, по всей вероятности, контролировали всю эту ситуацию. И дальше она разворачивается по запрограммированному ими же сценарию", - заявила спикер командования Наталья Гуменюк.

Напомним, в ночь на 17 июля, примерно около 3:00 на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.

В Главном управлении разведки прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту. Спикер ведомства Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.

Мы публиковали детальные фото вблизи повреждений на Крымском мосту.