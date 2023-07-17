В сети появилось видео водного дрона, который был уничтожен в Севастополе 16 июня. Предполагается, что такими же дронами мог быть сегодня ночью атакован Крымский мост.

Об этом пишут российские Telegram-каналы и публикуют соответствующие кадры.

Внешне дрон похож на гидроцикл, а внутри находится взрывчатка.

Российские СМИ уже писали, что после ночного удара по мосту поблизости были найдены обломки водных мотоциклов, которые могли быть модернизированы в ударные БПЛА.

Источники украинских СМИ также сообщали об использовании морских дронов для атаки.

Между тем в РФ сообщают, как сейчас можно уехать из Крыма после подрыва моста. "Власти" региона заявляют, что автобусное сообщение уже восстановлено. По какому именно маршруту, не уточняется.

Движение легковых автомобилей обещают запустить с помощью парома в ближайшее время.

Фуры могут ехать только в объезд - через оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, в ночь на 17 июля, примерно около 3:00 на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.

В Главном управлении разведки прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту. Спикер ведомства Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.

Мы публиковали детальные фото вблизи повреждений на Крымском мосту.

В ВСУ заявили, что повреждение Крымского моста - это "российская провокация", направленная на то, чтобы не продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля, а в СБУ в стихотворной форме намекнули на причастность к подрыву моста.